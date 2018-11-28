2018-11-28T21:40:21+03:00
Общество

В 4 раза выросло число регистраций на олимпиаду «Я — профессионал» во Владимирской области

Студенты региона подали 4 737 заявок на участие в студенческой олимпиаде
Алексей СУХОВ
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«Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей». Принять участие в олимпиаде могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года, по двум трекам: «Бакалавриат» и «Специалитет и магистратура».

Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний.

Наиболее популярные направления среди владимирских студентов – «Юриспруденция» (301 заявка), «Программирование и информационные технологии» (284 заявки) и «Психология» (265 заявок) и «Менеджмент» (258 заявок)

Абсолютное большинство регистраций было подано студентами ВлГУ (3 822 регистраций). Остальные заявки распределились между владимирскими филиалами ведущих вузов страны.

Дипломанты получат премии - 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

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