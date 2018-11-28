Пенсионерку, которую в Киржачском районе пытались вытащить из-под завалов дома, нашли мертвой

СЕГОДНЯ 19:23 2018-11-28T19:25:15+03:00

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Следователи и криминалисты СК России во взаимодействии с МЧС и полицией Владимирской области продолжают работать на месте ЧП в военном городке Барсово Киржачского района, где сегодня от взрыва бытового газа обрушилась часть многоквартирного дома. Сотрудники оперативных служб в течение нескольких часов пытались достать из-под завалов 83-летнюю пенсионерку. И вот Следком региона сообщил неутешительную новость - женщину извлекли, однако от полученных травм она скончалась до того, как подоспела помощь. Ещё двое пострадавших попали в больницу с ожогами. Следствие уточняет причины и обстоятельства произошедшего.