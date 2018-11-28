Следком: одного из жителей взорвавшейся квартиры в Киржачском районе выбросило в окно

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-28T17:56:57+03:00

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27 ноября днем в двухэтажном жилом доме в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области произошел взрыв. Следователь СУ СК по Владимирской области смог поговорить с одним из пострадавших - 62-летним жителем квартиры № 15.

Следственный комитет сообщает, что 62-летний мужчина днем зашел домой, свет и электрические приборы не включал. Его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. Внезапно произошел хлопок, и мужчину выбросило через окно во двор.

Следком уточняет данные о пострадавших. 62-летний житель квартиры с ожогами и легкой контузией находится в больнице. Соседка пострадавшего мужчины получила ушиб грудной клетки и от госпитализации отказалась. 83-летнюю маму мужчины продолжают разыскивать по завалами дома.