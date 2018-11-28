2018-11-28T17:18:29+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном завышали цены на лекарства

Местная прокуратура нашла аптеку, где розничная цена шла с надбавками
Алексей СУХОВ
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Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура совместно с департаментом цен и тарифов наткнулись на случаи завышения цен на лекарственные средства. Как сообщает прокуратура Владимирской области, такие случаи имели место в аптечном пункте "Фармлайн" в городе Гусь-Хрустальный.

Так лекарство "Омник" стоило дороже на 297,9 рублей, "Лозап-с" - на 102,92 рубля, "Пульмикорт" - на 11,04 рублей, "Лазолван" - на 20,07 рублей, "Конкор" – на 60,52 рублей, "Торвакард" - на 7,09 рублей. Прокуратура потребовала устранить такие цены. А в отношении ООО "Фармлайн" и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по статье 14.6 КоАП РФ ("завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги...").

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