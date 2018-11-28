В Судогде росгвардейцы с поличным задержали магазинного вора
28 ноября около часа ночи в Судогде сработала охранно-пожарная сигнализация из магазина "Одежда", расположенного по адресу: площадь Свободы, 12.
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии (в который входили старший лейтенант полиции Роман Мишулин и прапорщик полиции Наталья Маркова, незамедлительно прибыли по указанному адресу. Росгвардейцы блокировали здание, чтобы вор не мог выйти. А после этого правоохранители обнаружили следы на снегу и одно выбитое окно.
Тогда сотрудники группы задержания, войдя в помещение магазина совместно с сотрудниками полиции, начали искать вора. Им оказался 32-летний мужчина. Он прятался в подсобном помещении. При личном досмотре при нем были обнаружили 30 тысяч рублей.