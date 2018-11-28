2018-11-28T16:36:27+03:00
Происшествия

В Судогде росгвардейцы с поличным задержали магазинного вора

Тот пытался укрыться с 30 тысячами рублей в подсобке
Алексей СУХОВ
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28 ноября около часа ночи в Судогде сработала охранно-пожарная сигнализация из магазина "Одежда", расположенного по адресу: площадь Свободы, 12.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии (в который входили старший лейтенант полиции Роман Мишулин и прапорщик полиции Наталья Маркова, незамедлительно прибыли по указанному адресу. Росгвардейцы блокировали здание, чтобы вор не мог выйти. А после этого правоохранители обнаружили следы на снегу и одно выбитое окно.

Тогда сотрудники группы задержания, войдя в помещение магазина совместно с сотрудниками полиции, начали искать вора. Им оказался 32-летний мужчина. Он прятался в подсобном помещении. При личном досмотре при нем были обнаружили 30 тысяч рублей.

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