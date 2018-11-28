Меленковский вандал разломал парковый фонтан

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-28T15:53:35+03:00

Ему грозит до трех месяцев ареста

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Прокуратура Меленковского района направила в мировой суд уголовное дело в отношении местного 25-летнего жителя. По данным следствия, 7 октября молодой человек разломал парковый фонтан. Он колотил его ногами и кидался в фонтан тяжелыми предметами.

В итоге парень побил облицовочную плитку и штукатурку, а также разбил керамическую плиту у основания чаши фонтана.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 214 УК РФ. Нарушителю грозит до трех месяцев ареста.