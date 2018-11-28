На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-28T15:34:57+03:00

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Владимир заканчивает наряжаться к Новому году. Все елки и световые инсталляции должны быть установлены к 1 декабря. Более поздний срок назначен только для открытия Рождественской ярмарки и начала работы катка на Пушкинском бульваре - это произойдет после 20 декабря.

Новых украшений в этом году немного, они достались Театральной площади. В начале недели там поставили гигантскую светящуюся фигуру, напоминающую одновременно и театральную маску, и корону. Стоимость светящейся инсталляции - 685 тысяч рублей.

Скоро на Театральной площади к прошлогодним Снеговикам и Танцующим елкам добавится композиция «Сердца четырех». Естественно, поставят и световой фонтан, который уже несколько лет заменяет на этой площади новогоднюю елку.