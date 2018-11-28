Во Владимире поставили главную новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-28T15:17:25+03:00

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Сегодня на Соборной площади поставили главную красавицу - новогоднюю елку. Правда, пока не украсили. Огни и огромные игрушки появятся в ближайшее время. Со слов владимирцев, елка даже без огней поднимает настроение:

- Проходя мимо, решила остановиться, посмотреть, как устанавливают ель, - сказала горожанка Оксана. - Уже чувствуется праздник, пусть елка пока не украшена! Вечером приду сюда с детьми на прогулку.

Сегодня также ставят елку у Областного суда и на улице Садовой около гостиницы «Заря». А у владимирского драмтеатра на днях установили огромную световую карнавальную маску.

Напомним, что Владимир украсят к Новому году до 1 декабря.