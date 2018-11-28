2018-11-28T15:17:25+03:00
Общество

Во Владимире поставили главную новогоднюю елку

Дело осталось за игрушками
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Валерия Рудометова
Изменить размер текста:

Сегодня на Соборной площади поставили главную красавицу - новогоднюю елку. Правда, пока не украсили. Огни и огромные игрушки появятся в ближайшее время. Со слов владимирцев, елка даже без огней поднимает настроение:

- Проходя мимо, решила остановиться, посмотреть, как устанавливают ель, - сказала горожанка Оксана. - Уже чувствуется праздник, пусть елка пока не украшена! Вечером приду сюда с детьми на прогулку.

Сегодня также ставят елку у Областного суда и на улице Садовой около гостиницы «Заря». А у владимирского драмтеатра на днях установили огромную световую карнавальную маску.

Напомним, что Владимир украсят к Новому году до 1 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов
Во владимирские проездные включили новые маршруты
В Коврове 14-летняя школьница забеременела от 35-летнего женатого мужчины
Жителей Владимирской области приглашают поддержать акцию по посадке новых елок
Во владимирских дворах начали заливать катки
Tele2 дарит безлимит на Новый год
Владимирский русский оркестр сыграет в дуэте с тульским
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В ВлГУ обсудят перспективы и проблемы ГТО
Маленьким владимирцам расскажут об Александре Невском и Александре Суворове
Во Владимирской области увеличили коэффициент для расчета налогов иностранцев
В Оренбургской области без вести пропал 10-летний школьник
С помощью Apple Pay в приложении Госуслуг теперь можно оплатить налоговые и судебные задолженности
Tele2 первой покрыла связью все «Сколково»
Муромская сотрудница салона сотовой связи украла с работы телефон
Владимирец врезался в ограждение на Лыбедской магистрали
Владимирские наркологи возмутились низким местом Владимирской области в «рейтинге трезвости»
Губернатор Владимирской области усилит контроль за школьными автобусами
Во сколько обойдется владимирцам переход на цифровое телевидение
В Гусь-Хрустальном рецидивист угрожал таксисту ножом, а после угнал его машину
Рождественская ярмарка во Владимире входит в топ-10 лучших в России