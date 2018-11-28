2018-11-28T15:19:49+03:00
Общество

Во владимирские проездные включили новые маршруты

На обратную сторону проездного билета внесли бывшие автобусы Биганова
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще в октябре состоялись торги на пять маршрутов - №11С, №14, №25, №26 и №28, от которых в начале августа отказался старейший перевозчик "БигАвтоТранс". Ранее в автобусах этой компании проездные не действовали. Как только конкурс выиграла компания "АДМ", так сразу же ее представители заявили: "на всех наших маршрутах действуют проездные билеты". Но в список, который находится на обратной стороне проездного, пять маршрутов все не включали.

Владимирцы ждали, что в ноябре они могут смело садиться на бывшие "бигановские" автобусы, и кондуктор не предъявит, мол, на проездном их нет. Но и в ноябре список не пополнился. Сейчас кондукторы активно продают в автобусах декабрьские проездные. Внимательные пассажиры, наконец, заметили в списке пополнение на пять маршрутов. Они будут принадлежать "АДМ" до 31 декабря 2023 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов
В Коврове 14-летняя школьница забеременела от 35-летнего женатого мужчины
Жителей Владимирской области приглашают поддержать акцию по посадке новых елок
Во владимирских дворах начали заливать катки
Tele2 дарит безлимит на Новый год
Владимирский русский оркестр сыграет в дуэте с тульским
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В ВлГУ обсудят перспективы и проблемы ГТО
Маленьким владимирцам расскажут об Александре Невском и Александре Суворове
Во Владимирской области увеличили коэффициент для расчета налогов иностранцев
В Оренбургской области без вести пропал 10-летний школьник
С помощью Apple Pay в приложении Госуслуг теперь можно оплатить налоговые и судебные задолженности
Tele2 первой покрыла связью все «Сколково»
Муромская сотрудница салона сотовой связи украла с работы телефон
Владимирец врезался в ограждение на Лыбедской магистрали
Владимирские наркологи возмутились низким местом Владимирской области в «рейтинге трезвости»
Губернатор Владимирской области усилит контроль за школьными автобусами
Во сколько обойдется владимирцам переход на цифровое телевидение
В Гусь-Хрустальном рецидивист угрожал таксисту ножом, а после угнал его машину
Рождественская ярмарка во Владимире входит в топ-10 лучших в России