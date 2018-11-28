Во владимирские проездные включили новые маршруты

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-28T15:19:49+03:00

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Еще в октябре состоялись торги на пять маршрутов - №11С, №14, №25, №26 и №28, от которых в начале августа отказался старейший перевозчик "БигАвтоТранс". Ранее в автобусах этой компании проездные не действовали. Как только конкурс выиграла компания "АДМ", так сразу же ее представители заявили: "на всех наших маршрутах действуют проездные билеты". Но в список, который находится на обратной стороне проездного, пять маршрутов все не включали.

Владимирцы ждали, что в ноябре они могут смело садиться на бывшие "бигановские" автобусы, и кондуктор не предъявит, мол, на проездном их нет. Но и в ноябре список не пополнился. Сейчас кондукторы активно продают в автобусах декабрьские проездные. Внимательные пассажиры, наконец, заметили в списке пополнение на пять маршрутов. Они будут принадлежать "АДМ" до 31 декабря 2023 года.