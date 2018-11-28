В Коврове 14-летняя школьница забеременела от 35-летнего женатого мужчины

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-28T14:52:37+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в сношении с 14-летней школьницей. Девочка беременна.

По данным следствия, мужчина познакомился с девочкой весной 2018 года. Через некоторое время от склонил девочку к интиму. В ноябре школьница рассказала бабушке, что беременна. На 24 неделе беременности ее поставили на медицинский учет.

Девочку воспитывает бабушка-опекун. Будущий отец ребенка женат. Несмотря на это, он высказал намерение помогать малышу и его матери.