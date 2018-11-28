2018-11-28T14:31:54+03:00
Общество

Жителей Владимирской области приглашают поддержать акцию по посадке новых елок

Движение ЭКА запускает акцию по восстановлению еловых лесов в Новом году
Алексей СУХОВ
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Проект “ПосадиЛес” запустил всероссийскую акцию “100 тысяч новых елок стране” и предлагает жителям Владимирской области частично компенсировать лесные потери от вырубки деревьев к празднику.

Для этого на сайте проекта можно выбрать количество деревьев, сделать пожертвование на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Новые ели будут высажены весной силами активистов движения ЭКА на пострадавших лесных территориях.

После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

- Ежегодно в России к Новому году вырубается несколько миллионов елей, многие из которых даже не находят своего покупателя , - отмечает директор Движения ЭКА Елена Горохова. - Мы хотим обратить внимание граждан на эту проблему и призвать их к осознанному выбору главного новогоднего символа

За три года реализации проекта “ПосадиЛес” было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек.

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