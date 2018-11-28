Во владимирских дворах начали заливать катки

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-28T14:20:10+03:00

Совсем скоро можно будет покататься на коньках абсолютно бесплатно

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Управление по делам молодежи начинает заливать катки. Совсем скоро лед появится не только на бульваре имени Пушкина, но и во дворах. где покататься можно будет абсолютно бесплатно.

Заливка началась по следующим адресам: ул. Диктора Левитана, 3в; проспект Ленина, 43; ул. Верхняя Дуброва, 21; проспект Ленина, 24; ул. Белоконской,10.

Теперь главное, чтобы погода не подвела. В ближайшие дни синоптики обещают -5, -6 градусов. А ночью столбик термометра опустится до -11.