Владимирский русский оркестр сыграет в дуэте с тульским

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-28T14:09:01+03:00

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30 ноября в 18.30 в филармонии состоится «Вечер друзей», на котором выступят Владимирский русский оркестр и Оркестр русских народных инструментов «Тула».

- Для нас это уже не первый опыт творческого объединения, - рассказывает дирижер Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов. – У нас были совместные проекты оркестром русских народных инструментов города Сызрань, Ульяновской, Ивановской, Ярославской филармонии.

Одна из основных задач грядущего совместного концерта - показать богатый потенциал оркестра русских народных инструментов. Сочетание двух коллективов на одной сцене позволит зрителю почувствовать то или иное произведение в более ярких красках, ведь на сцене одновременно будут находиться 60 профессиональных музыкантов!

Сотрудничество оркестров продолжится – в январе Владимирский русский оркестр выступит на сцене Тульской филармонии с ответным визитом.