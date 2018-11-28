Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-28T14:01:38+03:00

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Открыть юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» теперь можно на новый срок – 3 года, в дополнение к уже существующим срокам 1 и 2 года. Максимальная ставка по вкладу «МЫ ВМЕСТЕ» с учетом ежедневной капитализации процентов теперь составляет 8% годовых в рублях и 3% в долларах США на срок 3 года.

Проценты по вкладу по выбору клиента выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада (капитализируются). Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 2 000 долларов США. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Максимальная ставка по вкладу «Верное решение»возросла до 9% годовых в рублях.Клиентам стало доступно открытие вклада в долларах США, доходность в данной валюте составила 4% годовых.

Вклад «Верное решение» открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» СК «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на 5 лет в рублях – на сумму не менее размещаемой во вклад. Полис должен быть оформлен в срок не более 7 рабочих дней до даты оформления вклада.Вклад можно открыть на срок полгода или год. Минимальная сумма вклада составляет 150 тысяч рублей или 2500 долларов США.

ВРЕЗКА

Подробную информацию и полные условия по вкладам «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно), или на сайте Банка. На правах рекламы.