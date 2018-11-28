2018-11-28T13:59:52+03:00
Общество

В ВлГУ обсудят перспективы и проблемы ГТО

В главном вузе региона состоится масштабная конференция
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 ноября в ВлГУ откроется конференция «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО и массовый спорт в системе здорового образа жизни населения»

В ней примут участие руководство, студенты, преподаватели и сотрудники ВлГУ, представители Министерства спорта и департамента физической культуры и спорта Владимирской области, учёные-педагоги, психологи и медики из Владимира, Москвы, Краснодара, Красноярска, Орехово-Зуева, Курска, Тольятти, Новосибирска, Рязани, Санкт-Петербурга, Сургута, Самары, республики Марий Эл, а также иностранные коллеги Института физической культуры и спорта ВлГУ из Японии, Польши, США, Ирана, Казахстана.

Участники обсудят научные основы ГТО, активность населения, врачебные ошибки в диагностике спортивного сердца, здоровье участников образовательного процесса (итоги и перспективы), японский мини-волейбол как вида спорта для всех.

Кроме того, 30 ноября в спортивном корпусе вуза (ул. Горького, 87а) пройдут несколько мастер-классов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов
Во владимирские проездные включили новые маршруты
В Коврове 14-летняя школьница забеременела от 35-летнего женатого мужчины
Жителей Владимирской области приглашают поддержать акцию по посадке новых елок
Во владимирских дворах начали заливать катки
Tele2 дарит безлимит на Новый год
Владимирский русский оркестр сыграет в дуэте с тульским
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
Маленьким владимирцам расскажут об Александре Невском и Александре Суворове
Во Владимирской области увеличили коэффициент для расчета налогов иностранцев
В Оренбургской области без вести пропал 10-летний школьник
С помощью Apple Pay в приложении Госуслуг теперь можно оплатить налоговые и судебные задолженности
Tele2 первой покрыла связью все «Сколково»
Муромская сотрудница салона сотовой связи украла с работы телефон
Владимирец врезался в ограждение на Лыбедской магистрали
Владимирские наркологи возмутились низким местом Владимирской области в «рейтинге трезвости»
Губернатор Владимирской области усилит контроль за школьными автобусами
Во сколько обойдется владимирцам переход на цифровое телевидение
В Гусь-Хрустальном рецидивист угрожал таксисту ножом, а после угнал его машину
Рождественская ярмарка во Владимире входит в топ-10 лучших в России