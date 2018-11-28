В ВлГУ обсудят перспективы и проблемы ГТО

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-28T13:59:52+03:00

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29 ноября в ВлГУ откроется конференция «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО и массовый спорт в системе здорового образа жизни населения»

В ней примут участие руководство, студенты, преподаватели и сотрудники ВлГУ, представители Министерства спорта и департамента физической культуры и спорта Владимирской области, учёные-педагоги, психологи и медики из Владимира, Москвы, Краснодара, Красноярска, Орехово-Зуева, Курска, Тольятти, Новосибирска, Рязани, Санкт-Петербурга, Сургута, Самары, республики Марий Эл, а также иностранные коллеги Института физической культуры и спорта ВлГУ из Японии, Польши, США, Ирана, Казахстана.

Участники обсудят научные основы ГТО, активность населения, врачебные ошибки в диагностике спортивного сердца, здоровье участников образовательного процесса (итоги и перспективы), японский мини-волейбол как вида спорта для всех.

Кроме того, 30 ноября в спортивном корпусе вуза (ул. Горького, 87а) пройдут несколько мастер-классов.