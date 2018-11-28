Маленьким владимирцам расскажут об Александре Невском и Александре Суворове

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-28T13:36:10+03:00

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6 декабря, в День памяти святого благоверного князя Александра Невского и в преддверии Дня Героев Отечества «Библиотека историко-духовного возрождения» (ул. Верхняя Дуброва. 10) приглашает детей дошкольного и младшего школьного возраста на патриотическую беседу «Они прославили Отечество свое. Александр Невский и Александр Суворов».

Рассказ библиотекарей об этих двух легендарных личностях отечественной истории будет дополнен чтением страниц из двух произведений: рассказа «Битва на Неве» Владимира Муравьева и сборника «Рассказы о Суворове» Сергея Алексеева. Увлекательное и доходчивое повествование о подвигах двух знаменитых полководцев не сможет оставить равнодушными юных слушателей.

Ребята, заинтересовавшиеся тематикой мероприятия, смогут пополнить свои знания с помощью материалов книжно-иллюстративной выставки «Герои на все времена».

Начало - в 10.20. Вход - свободный.