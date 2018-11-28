2018-11-28T13:36:10+03:00
Звезды

Маленьким владимирцам расскажут об Александре Невском и Александре Суворове

В городской библиотеке пройдет патриотическая беседа
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

6 декабря, в День памяти святого благоверного князя Александра Невского и в преддверии Дня Героев Отечества «Библиотека историко-духовного возрождения» (ул. Верхняя Дуброва. 10) приглашает детей дошкольного и младшего школьного возраста на патриотическую беседу «Они прославили Отечество свое. Александр Невский и Александр Суворов».

Рассказ библиотекарей об этих двух легендарных личностях отечественной истории будет дополнен чтением страниц из двух произведений: рассказа «Битва на Неве» Владимира Муравьева и сборника «Рассказы о Суворове» Сергея Алексеева. Увлекательное и доходчивое повествование о подвигах двух знаменитых полководцев не сможет оставить равнодушными юных слушателей.

Ребята, заинтересовавшиеся тематикой мероприятия, смогут пополнить свои знания с помощью материалов книжно-иллюстративной выставки «Герои на все времена».

Начало - в 10.20. Вход - свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов
Во владимирские проездные включили новые маршруты
В Коврове 14-летняя школьница забеременела от 35-летнего женатого мужчины
Жителей Владимирской области приглашают поддержать акцию по посадке новых елок
Во владимирских дворах начали заливать катки
Tele2 дарит безлимит на Новый год
Владимирский русский оркестр сыграет в дуэте с тульским
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В ВлГУ обсудят перспективы и проблемы ГТО
Во Владимирской области увеличили коэффициент для расчета налогов иностранцев
В Оренбургской области без вести пропал 10-летний школьник
С помощью Apple Pay в приложении Госуслуг теперь можно оплатить налоговые и судебные задолженности
Tele2 первой покрыла связью все «Сколково»
Муромская сотрудница салона сотовой связи украла с работы телефон
Владимирец врезался в ограждение на Лыбедской магистрали
Владимирские наркологи возмутились низким местом Владимирской области в «рейтинге трезвости»
Губернатор Владимирской области усилит контроль за школьными автобусами
Во сколько обойдется владимирцам переход на цифровое телевидение
В Гусь-Хрустальном рецидивист угрожал таксисту ножом, а после угнал его машину
Рождественская ярмарка во Владимире входит в топ-10 лучших в России