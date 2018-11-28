2018-11-28T12:02:21+03:00
Экономика

Во Владимирской области увеличили коэффициент для расчета налогов иностранцев

В 2019 году он составит 1,880
Сергей МОРКОВКИН
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27 ноября администрация Владимирской области опубликовала закон об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в регионе. Этот коэффициент используется для расчета налога для "безвизовых" иностранцев, которые вместо разрешения на работу получают патент и платят НДФЛ. Налоговый кодекс обязывает их платить обязательный аванс по налогом на сумму 1,2 тысячи рублей. Эта сумма множится за коэффициент, установленный Минэкономразвития и региональный коэффициент.

В 2019 году региональный коэффициент составит 1,880. В прошлом году он составлял 1,73. Аванс по налогам в 2019 году для "безвизовых" иностранцев составит около 3,8 тысяч рублей.

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