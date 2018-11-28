СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-28T11:50:28+03:00

Если вы вдруг видели кого-то похожего, то сообщите в СледКом

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СледКом России по Владимирской области сообщает о том, что пару недель назад в Оренбургской области без вести пропал 10-летний школьник.

19 ноября 2018 года Данила Казаков ушел из дома без мобильного телефона, документов, денег, и до сих пор неизвестно, где он находится. По словам следователей, возможно, что мальчик уехал на попутном транспорте, неизвестно, в какую сторону.

На момент исчезновения был одет в красную куртку с капюшоном (с черными вставками на карманах и манжетах), джинсы синего цвета, вязаную черную шапку с двумя светлыми полосками, черные ботинки и синюю майку.

На вид ему около 10 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые.

Если вы его видели, или обладаете информацией о местонахождении Данилы, то сообщите об этом в СледКом России по Владимирской области, тел: 8(4922) 47-29-38, 02.