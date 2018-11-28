2018-11-28T11:46:55+03:00
Общество

С помощью Apple Pay в приложении Госуслуг теперь можно оплатить налоговые и судебные задолженности

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Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» теперь могут оплачивать налоговые и судебные задолженности с помощью Apple Pay. Такая возможность доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS с приложением Wallet. Реализация сервиса инициирована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс.

Для совершения платежа необходимо авторизоваться в мобильном приложении и на главной странице или в каталоге услуг выбрать вид начисления. При переходе на страницу «Выбор способа оплаты» функция оплаты через Apple Pay появится автоматически. Если банковские карты не добавлены в приложение Wallet, то при нажатии на пиктограмму Apple система сама предложит это сделать. Подтвердить платеж можно с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID или идентификации лица Face ID.

Технология оплаты Apple Pay интегрирована в мобильное приложение «Госуслуги» в сентябре 2018 года и изначально была доступна для оплаты автоштрафов и госпошлин. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 330 тысяч платежей на общую сумму свыше 250 млн рублей. При этом более 190 тысяч из них провели жители Центрального федерального округа на сумму около 145 млн рублей. Чаще всего владельцы мобильных устройств с операционной системой iOS оплачивали штрафы за нарушение правил дорожного движения: это свыше 140 тысяч платежей на сумму около 55 млн рублей.

Наиболее активно возможностью оплаты через Apple Pay пользуются жители Москвы, Московской, Воронежской, Калужской и Белгородской областей. Лидерами по количеству платежей с помощью Apple Pay стали москвичи: они совершили более 100 тысяч транзакций на сумму почти 78 млн рублей.

Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком»:

«Возможность оплаты налоговых задолженностей с помощью Apple Pay уже популярна среди пользователей. За две недели работы сервиса было совершено более 27 тысяч платежей на сумму свыше 48 млн рублей. Новая опция значительно упрощает и ускоряет процесс оплаты, что приобретает еще большую актуальность в преддверии 3 декабря».

3 декабря 2018 года* – последний день оплаты имущественных налогов за 2017 год. Начиная с 4 декабря, неоплаченные начисления превратятся в задолженности и станут доступны для оплаты в личном кабинете на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги». Проверить и оплатить налоги можно в личном кабинете ФНС России через портал Госуслуг.

Мобильными госуслугами пользуется более 3,5 миллионов владельцев Apple устройств. Они оценивают приложение в 4,6 балла из 5 возможных.

Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома».

*По закону последний день оплаты налогов – 1 декабря. В 2018 году он приходится на субботу и переносится на ближайший рабочий день. Поэтому налоги за 2017 год можно платить до 3 декабря 2018 года.

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