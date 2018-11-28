2018-11-28T11:39:20+03:00
Общество

Tele2 первой покрыла связью все «Сколково»

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Tele2 обеспечил качественное покрытие в инновационном центре «Сколково». Теперь связь и высокоскоростной интернет доступны на всей территории инновационного парка площадью свыше 400 Га и более 500 тыс. кв. м помещений.

Tele2 первой из мобильных операторов завершила работы по обеспечению 100%-ого качественного покрытия на территории центра «Сколково». Indoor-сеть оператора доступна резидентам инновационного центра в 11 корпусах, общая площадь которых составляет полмиллиона квадратных метров. Это в пять раз превышает площадь СК «Олимпийский» и вдвое – общую площадь всех помещений большой спортивной арены «Лужники».

ИЦ «Сколково» стал одним из первых объектов, где оператор обеспечил качественное покрытие в первые месяцы после запуска сети в 2015 году. По мере расширения центра и появления новых объектов Tele2 устанавливала indoor-оборудование еще на этапе строительства корпусов, зачастую предоставляя другим операторам свою сетевую инфраструктуру в зданиях со сложными архитектурными особенностями.

Tele2 и инновационный центр «Сколково» развивают совместные проекты с 2016 года. Два года назад фонд «Сколково» и оператор договорились о совместной разработке и проведении конкурсов инновационных проектов и других мероприятий в области IT и телекоммуникационных технологий. Участие в таких проектах помогло Tele2 найти новые решения в области интернета вещей, облачных сервисов, мобильной коммерции и финансовых технологий. Кроме того, Tele2 оценивала разрабатываемые резидентами «Сколково» проекты, которые компания впоследствии внедрила для автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов. Также Tele2 выступала индустриальным партнером проекта Startup Village инновационного центра «Сколково».

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