Муромская сотрудница салона сотовой связи украла с работы телефон

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-28T11:33:10+03:00

Полицейским удалось разоблачить ее за пол месяца

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В середине ноября муромскую полицию обратились из одного местного салона сотовой связи, сообщив, что у них пропал телефон стоимостью 13000 рублей.

УМВД России по Владимирской области сообщает, что полицейским удалось выяснить, что телефон украла 27-летняя сотрудница магазина.

Девушка созналась в краже, пояснив, что телефон хотела оставить себе. На нее было возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату.