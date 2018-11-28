2018-11-28T11:33:10+03:00
Происшествия

Муромская сотрудница салона сотовой связи украла с работы телефон

Полицейским удалось разоблачить ее за пол месяца
Артем Бердник
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В середине ноября муромскую полицию обратились из одного местного салона сотовой связи, сообщив, что у них пропал телефон стоимостью 13000 рублей.

УМВД России по Владимирской области сообщает, что полицейским удалось выяснить, что телефон украла 27-летняя сотрудница магазина.

Девушка созналась в краже, пояснив, что телефон хотела оставить себе. На нее было возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату.

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