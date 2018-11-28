Владимирец врезался в ограждение на Лыбедской магистрали

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-28T11:12:19+03:00

Свидетели говорят, что виной всему — слишком много снега на дорогах

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Владимир, очевидно, был не готов к такому внезапному выпадению осадков. Пускай и снега выпало не так много, как, например в прошлом декабре, но его то ли совсем не успели убрать, то ли белый цвет ослепляет автолюбителей, в общем, в городе за утро произошло несколько аварий.

Одна из самых приметных — на Лыбедской автомагистрали. К счастью, кроме бампера «Рено» и ограждения, там никто не пострадал. Но машина солидно помяла дорожный забор.

По предварительной информации, водитель "Рено" не справился с управлением на повороте, и на скорости влетел в боковое ограждение вдоль магистрали.