2018-11-28T11:07:33+03:00
Общество

Владимирские наркологи возмутились низким местом Владимирской области в «рейтинге трезвости»

Владимирская область якобы входит в десятку самых пьющих регионов России
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Рейтинг трезвости» опубликовал федеральный проект «Трезвая Россиия». Согласно ему, Владимирская область по уровню пьянства занимает 9 место с конца, входя в десятку самых пьющих регионов.

Владимирская «Комсомолка» еще в день публикации рейтинга написала, что методика подсчета, мягко говоря, вызывает сомнения в объективности. А теперь сомнение в корректности результатов высказали и владимирские врачи-наркологи.

Как сообщила на сайте департамента здравоохранения главный нарколог Владимирской области Лариса Захарова, в регионе стабильно уменьшается число лиц с алкозависимостью и пациентов с алкогольным психозом. В 2015 число алкозависимых составляло 1571,5 на 100 тысяч человек, а в 2017-м – 1522. Показатель алкогольных психозов за тот же период снизился с 83,2 на 100 тысяч человек до 67,7, а число умерших от отравления алкоголем уменьшилось с 322 до 279 человек в год.

Владимирские показатели выше, чем в среднем по ЦФО и России, но не самые худшие.

Учитывая, что еще в 2017 году наш регион входил в число двадцати самых трезвых по рейтингу той же «Трезвой России», владимирские наркологи выразили сомнение в объективности данного рейтинга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Театральной площади Владимира поставили светящуюся маску за 685 тысяч рублей
Во Владимире поставили главную новогоднюю елку
В Суздале откроется выставка новогодних открыток 1950-1980-х годов
Во владимирские проездные включили новые маршруты
В Коврове 14-летняя школьница забеременела от 35-летнего женатого мужчины
Жителей Владимирской области приглашают поддержать акцию по посадке новых елок
Во владимирских дворах начали заливать катки
Tele2 дарит безлимит на Новый год
Владимирский русский оркестр сыграет в дуэте с тульским
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В ВлГУ обсудят перспективы и проблемы ГТО
Маленьким владимирцам расскажут об Александре Невском и Александре Суворове
Во Владимирской области увеличили коэффициент для расчета налогов иностранцев
В Оренбургской области без вести пропал 10-летний школьник
С помощью Apple Pay в приложении Госуслуг теперь можно оплатить налоговые и судебные задолженности
Tele2 первой покрыла связью все «Сколково»
Муромская сотрудница салона сотовой связи украла с работы телефон
Владимирец врезался в ограждение на Лыбедской магистрали
Губернатор Владимирской области усилит контроль за школьными автобусами
Во сколько обойдется владимирцам переход на цифровое телевидение
В Гусь-Хрустальном рецидивист угрожал таксисту ножом, а после угнал его машину
Рождественская ярмарка во Владимире входит в топ-10 лучших в России