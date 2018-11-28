Владимирские наркологи возмутились низким местом Владимирской области в «рейтинге трезвости»

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-28T11:07:33+03:00

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«Рейтинг трезвости» опубликовал федеральный проект «Трезвая Россиия». Согласно ему, Владимирская область по уровню пьянства занимает 9 место с конца, входя в десятку самых пьющих регионов.

Владимирская «Комсомолка» еще в день публикации рейтинга написала, что методика подсчета, мягко говоря, вызывает сомнения в объективности. А теперь сомнение в корректности результатов высказали и владимирские врачи-наркологи.

Как сообщила на сайте департамента здравоохранения главный нарколог Владимирской области Лариса Захарова, в регионе стабильно уменьшается число лиц с алкозависимостью и пациентов с алкогольным психозом. В 2015 число алкозависимых составляло 1571,5 на 100 тысяч человек, а в 2017-м – 1522. Показатель алкогольных психозов за тот же период снизился с 83,2 на 100 тысяч человек до 67,7, а число умерших от отравления алкоголем уменьшилось с 322 до 279 человек в год.

Владимирские показатели выше, чем в среднем по ЦФО и России, но не самые худшие.

Учитывая, что еще в 2017 году наш регион входил в число двадцати самых трезвых по рейтингу той же «Трезвой России», владимирские наркологи выразили сомнение в объективности данного рейтинга.