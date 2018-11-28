Губернатор Владимирской области усилит контроль за школьными автобусами
Владимир Сипягин поручил департаменту образования взять под особый контроль безопасность перевозок
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Губернатор Владимирской области Владимирской области Владимир Сипягин поручил профильному департаменту образования обратить особый контроль на безопасность перевозок детей на школьных автобусах. С водителями будут проводиться специальные инструктажи.
Напомним, 27 ноября утром в Меленковском районе в аварию попал школьный автобус. Водитель "ПАЗика" пошел на обгон и врезался по касательной в фуру. Три школьника получили ушибы.