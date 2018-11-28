2018-11-28T10:25:15+03:00
Общество

Во сколько обойдется владимирцам переход на цифровое телевидение

Это придется делать уже через месяц
Вероника ПАНИНА
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С января 2019 года во всей стране, в том числе и во Владимирской области, аналоговое телевидение постепенно будут отключать, вещание переходит в цифровой формат. Это значит, что обычная антенна, которая стоит на крыше еще с советских времен, скоро не будет принимать ни одной программы.

Во Владимире эта проблема коснется прежде всего жителей частного сектора и присоединенных территорий, где нет коллективных антенн.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения нужно будет купить антенну дециметрового диапазона (они бывают коллективнеые или индивидуальные, наружные или комнатные). Телевизоры, выпущенные после 2014 года, уже поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные цифровые каналы. А вот к более старым телевизорам придется докупать специальную цифровую приставку.

Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой. При мало-мальски «прямых» руках все это можно подключить самому, но можно вызвать и мастера.

Сотрудники районных администраций Владимира сейчас обходят жителей частного сектора, объясняя им ситуацию. Уже обошли 98 улиц и распространили 3250 памяток.

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