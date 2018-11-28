В Гусь-Хрустальном рецидивист угрожал таксисту ножом, а после угнал его машину

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-28T10:15:36+03:00

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Завершено расследование уголовных дел в отношение ранее судимого 27-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Молодой человек обвиняется за неправомерное завладение автомобилем и за уклонение от административного надзора.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в конце февраля текущего года обвиняемый вечером сел в такси и попросил водителя отвезти его по адресу. Когда они приехали на место, мужчина потребовал выйти таксиста из машины. Водитель отказался, на что обвиняемый ударил его по лицу и стал угрожать ножом. Таксист испугался и вышел из салона, а злоумышленник угнал машину.

Потерпевший обратился в полицию.

В ходе следствия также было установлено, что решением суда в августе 2017 года в отношении мужчины был установлен административный надзор. После освобождения из тюрьмы подсудимый встал на учет в полицию, но на регистрацию не являлся и самовольно покинул место жительства.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемый заключен под стражу.