Рождественская ярмарка во Владимире входит в топ-10 лучших в России

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-28T09:52:25+03:00

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В первую десятку лучших рождественских и новогодних ярмарок России зимой составляют фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, "Рождественская ярмарка" в Санкт-Петербурге, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, праздник "Новогодняя столица России" в Туле, "Горьковская ёлка" в Нижнем Новгороде, Новогодняя ярмарка в Ярославле, "Рождественская сказка в Вологде", Рождественская ярмарка во Владимире и Новогодняя ярмарка в Костроме. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок.

Напомним, что рождественская ярмарка во Владимире проходит на Соборной площади. В программе ярмарки - новогодние забавы, сюрпризы и хороводы, народные гулянья и весёлые игры, ледяной каток, торговые шале и аттракционы для детей и взрослых.