2018-11-28T09:52:25+03:00
Общество

Рождественская ярмарка во Владимире входит в топ-10 лучших в России

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных новогодних и рождественских фестивалей и праздников в России этой зимой
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первую десятку лучших рождественских и новогодних ярмарок России зимой составляют фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, "Рождественская ярмарка" в Санкт-Петербурге, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, праздник "Новогодняя столица России" в Туле, "Горьковская ёлка" в Нижнем Новгороде, Новогодняя ярмарка в Ярославле, "Рождественская сказка в Вологде", Рождественская ярмарка во Владимире и Новогодняя ярмарка в Костроме. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок.

Напомним, что рождественская ярмарка во Владимире проходит на Соборной площади. В программе ярмарки - новогодние забавы, сюрпризы и хороводы, народные гулянья и весёлые игры, ледяной каток, торговые шале и аттракционы для детей и взрослых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Владимирской области усилит контроль за школьными автобусами
Во сколько обойдется владимирцам переход на цифровое телевидение
В Гусь-Хрустальном рецидивист угрожал таксисту ножом, а после угнал его машину
Во Владимир приезжает Владимир Винокур
Во Владимирской области завершился ремонт двух мостов на трассе М-7
В Юрьевце во время работы погиб электромонтер
Бывший исполнительный директор ВМТЗ не платил работникам зарплату
Что горело на крыше "Мегаторга"
Банк России выпустил памятную монету с изображением Владимира
Композиции владимирского скульптора Ильи Шанина попали в цифровой Музей льда
Начальник владимирского операционного офиса МИНБ награжден медалью «За заслуги перед Владимирской областью»
Владимирец получил полтора года условно за несколько ударов ногой полицейскому
Александр Филиппенко покажет во Владимире моноспектакль «Один день Ивана Денисовича»
«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»
Меленковская прокуратура вышла на борьбу с борщевиком Сосновского
В Александрове прокуратура нашла в суши и роллах кишечную палочку
Корабль "Суздалец" стал участником ситуации в Керченском проливе
Под Меленками в аварию попал школьный автобус
У Князь-Владимирского кладбища появится попечительский совет
Драматург из Вязников получил национальную литературную премию
Гороховчанин едва не оторвал палец полицейскому
Во Владимирской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину, которому нужна помощь медиков
В Суздальском районе может появиться современная биатлонная трасса