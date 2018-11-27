2018-11-27T17:25:31+03:00
Звезды

Во Владимир приезжает Владимир Винокур

Он даст концерт в рамках юбилейного тура
Алексей СУХОВ
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Народный артист России Владимир Винокур сейчас гастролирует по стране в рамках юбилейного тура. Артисту в этом году исполнилось 70 лет.

И 30 ноября он приедет во Владимир вместе со своим театром пародий. На концерте вас будут ждать юмористические монологи, пародийно-музыкальные номера. Талантливые молодые пародисты будут помогать артисту, изображая звезд нашей эстрады: Пугачева и Киркоров, Тимати и Лепс, Кадышева и Бабкина, Аллегрова и Валерия, Боярский и Кобзон, Градский и Лещенко – вот лишь толика персонажей, появляющаяся на сцене во время концерта.

Концерт пройдет в областном дворце культуры и искусства (ул. Диктора Левитана, 4). Начало – в 18.00. Цена билетов – 750-1550 рублей.

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