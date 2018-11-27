2018-11-27T17:11:38+03:00
Общество

Во Владимирской области завершился ремонт двух мостов на трассе М-7

Один мост через реку Киржач, второй - через реку Вольга
Алексей СУХОВ
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Это мост через реку Вольга.Это мост через реку Вольга.
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На федеральной трассе М-7 во Владимирской области закончился капитальный ремонт двух мостов. Комплекс работ выполнили на мосту через реку Киржач (левый) на 94 км федеральной автодороги и через реку Вольга на 105 км в Петушинском районе.

Федеральные дорожники полностью заменили и отремонтировали балки пролетных строений, ригели, деформационные швы, береговые и промежуточные опоры, переустроили мостовое полотно и тротуары, восстановили и укрепили откосы конусов. На объектах появилась система водоотвода, новое барьерное и перильное ограждения. Для защиты от поверхностных стоков с дороги на мосту через реку Киржач были устроены локальные очистные сооружения.

Капитальный ремонт двух параллельных мостов через реку Киржач начался в 2016 году. Тогда на правом мосту были полностью заменены балки пролетного строения, ригеля, переустроены береговые и промежуточные опоры, мостовое полотно и тротуары. Работы на левом мосту через реку Киржач выполнялись с 2018 года.

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