В Юрьевце во время работы погиб электромонтер

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-27T16:32:22+03:00

При этом, электричество на линии было отключено

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26 ноября по время монтажных работ в микрорайоне Юрьевец погиб 62-летний монтер. Информацию подтвердили в Следственном комитете по Владимирской области.

Бригада работала днем на подстанции. Работы проводились с соблюдением всех правил и техник безопасности, оборудование было обесточено. Однако 62-летнего монтера неожиданно ударило током. Он скончался на месте.

Следственный комитет по факту гибели монтера проводит проверку.