2018-11-27T16:32:22+03:00
Происшествия

В Юрьевце во время работы погиб электромонтер

При этом, электричество на линии было отключено
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 ноября по время монтажных работ в микрорайоне Юрьевец погиб 62-летний монтер. Информацию подтвердили в Следственном комитете по Владимирской области.

Бригада работала днем на подстанции. Работы проводились с соблюдением всех правил и техник безопасности, оборудование было обесточено. Однако 62-летнего монтера неожиданно ударило током. Он скончался на месте.

Следственный комитет по факту гибели монтера проводит проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимир приезжает Владимир Винокур
Во Владимирской области завершился ремонт двух мостов на трассе М-7
Бывший исполнительный директор ВМТЗ не платил работникам зарплату
Что горело на крыше "Мегаторга"
Банк России выпустил памятную монету с изображением Владимира
Композиции владимирского скульптора Ильи Шанина попали в цифровой Музей льда
Начальник владимирского операционного офиса МИНБ награжден медалью «За заслуги перед Владимирской областью»
Владимирец получил полтора года условно за несколько ударов ногой полицейскому
Александр Филиппенко покажет во Владимире моноспектакль «Один день Ивана Денисовича»
«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»
Меленковская прокуратура вышла на борьбу с борщевиком Сосновского
В Александрове прокуратура нашла в суши и роллах кишечную палочку
Корабль "Суздалец" стал участником ситуации в Керченском проливе
Под Меленками в аварию попал школьный автобус
У Князь-Владимирского кладбища появится попечительский совет
Драматург из Вязников получил национальную литературную премию
Гороховчанин едва не оторвал палец полицейскому
Во Владимирской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину, которому нужна помощь медиков
В Суздальском районе может появиться современная биатлонная трасса