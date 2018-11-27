В Юрьевце во время работы погиб электромонтер
При этом, электричество на линии было отключено
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26 ноября по время монтажных работ в микрорайоне Юрьевец погиб 62-летний монтер. Информацию подтвердили в Следственном комитете по Владимирской области.
Бригада работала днем на подстанции. Работы проводились с соблюдением всех правил и техник безопасности, оборудование было обесточено. Однако 62-летнего монтера неожиданно ударило током. Он скончался на месте.
Следственный комитет по факту гибели монтера проводит проверку.