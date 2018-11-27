Бывший исполнительный директор ВМТЗ не платил работникам зарплату

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-27T16:08:35+03:00

Хотя возможность для этого была

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Суд вынес приговор по делу 35-летнего бывшего исполнительного директора ООО "Владимирский моторо-тракторный завод". Его обвиняли в невыплате зарплаты.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, возможность своевременно и в полном объеме выплачивать сотрудникам завода зарплату у директора была. Однако вместо этого тот производил расчеты с контрагентами, тратил прибыль на иные хозяйственные нужды. В результате этого с мая по конец октября 2017 года 382 работника завода не получили заработную плату в общем размере свыше 22,5 миллионов рублей.

Как объяснил руководитель предприятия, совет директоров холдинга ставили перед ним задачу по выполнению плана выпуска тракторов и двигателей. Но у завода были проблемы. Вот и приходилось выполнять план за счет рабочих. Следователи СК России встречались с дирекцией "Агромашхолдинга" и договорились о полном добровольном погашении зарплатного долга. Мировой судья Октябрьского района оштрафовал директора на 150 тысяч рублей.