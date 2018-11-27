Что горело на крыше "Мегаторга"
В МЧС региона уточнили, что залдымление началось из-за того, что велись ремонтные работы и плавили битум
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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В соцестях владимирцы последние 10 минут активно обсуждают происшествие в торговом комплекс "Мегаторг", очевидцы утверждают - с крыши центра валит едкий черный дым. Один из свидетелей ЧП заснял это на видео и, выложив в паблик "Подслушано Владимир" спросил других жителей областного центра: "Неужели горит?".
Как нам пояснили в региональном МЧС, никакого возгорания в ТЦ не произошло. Дым, который увидели владимирцы, шел из-за того, что во время ремонта крыши специалисты плавили битум. Оттуда и дым. Торговый центр при этом работает по обычному графику.