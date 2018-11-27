2018-11-27T13:45:09+03:00
Звезды

Композиции владимирского скульптора Ильи Шанина попали в цифровой Музей льда

Темой всей экспозиции стали фантазийные создания разных культур и эпох
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В бельгийском городе Брюгге открылся первый в мире цифровой Музей льда. Темой экспозиции на сезон 2018-2019 года стали фантазийные создания разных эпох и культур.

Всего панораму из 60 скульптур высотой четыре метра проектируют 100 специальных 3D видео, а над созданием экпозиции трудиличь 40 художников. Общий вес всех ледовых изваяний - 500 тонн.

Среди фигурных ледовых глыб, которые создатели превратили в фантазийных персонажей, есть работы известного владимирского скульптора Ильи Шанина. Для музея владимирец изваял изваял три композиции: «Гоблин и Горгулья», «Посейдон» и «Дюймовочка». На их создание ушло около двух недель.

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