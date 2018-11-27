2018-11-27T12:04:53+03:00
Происшествия

Владимирец получил полтора года условно за несколько ударов ногой полицейскому

Он весь день пил, а потом подрался с нарядом полиции
Артём Черепанов
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Фрунзенский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор 41-летнему бригадиру монтажников окон. Ему дали 1,5 года лишения свободы условно за несколько ударов ногой полицейскому.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что 26 июня 2018 года мужчина весь день выпивал. Его жена собрала вещи и уехала с сыном к матери. Вечером пьяный мужчина заявился к теще и продолжил вести себя неадекватно. Тогда женщина вызвала полицию.

На требования полицейских успокоиться, мужчина выругался матом на наряд и несколько раз ударил ногой одного из сотрудников. Тогда дебошира доставили в отделение. Ведомство отмечает, что мужчина уже провел 7 суток в заключении за мелкое хулиганство.

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