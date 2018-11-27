2018-11-27T12:01:51+03:00
Звезды

Александр Филиппенко покажет во Владимире моноспектакль «Один день Ивана Денисовича»

Он приурочен к 100-летию Александра Солженицына
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимирской области проходит целый ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию писателя-диссидента, нобелевского лауреата Александра Солженицына. К нашей области Солженицын имеет непосредственное отношение - в Гусь-Хрустальном районе он жыл после ссылки в ожидании реабилитации с 1956 по 1957 году.

28 ноября в рамках акции «Матрёнин двор Александра Солженицына» на сцене владимирской филармонии будет показан моноспектакль «Один день Ивана Денисовича» в исполнении народного артиста России Александра Филиппенко.

Сам Солженицын в свое время лично дал «добро» Филиппенко на эту постановку, поддавшись на его уговоры: «Для сцены сокращайте, но не дописывайте». Артист не изменил ни одной буквы и ни в чём не нарушил авторский замысел.

Для показа спектакля во Владимире актёр подготовил обновлённую версию спектакля: помимо прозы, прозвучат стихи Домбровского, Шаламова, Пастернака и Левитанского.

Также в этот день в стенах филармонии будет работать выставка «Один день Александра Исаевича» владимирского фотографа Геннадия Попова, в которую вошли редкие архивные фотографии.

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