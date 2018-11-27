2018-11-27T11:29:33+03:00
Общество

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» существенно расширил функционал мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение». Появились такие функции как настройка уровня чувствительности детектора звука и движения, а также дополнительные опции «Пересечение линии» и «Движение в зонах».

Обновлённое мобильное приложение позволяет настраивать чувствительность детектора звука отдельно для каждого времени суток. Единственное, что нужно для этого сделать – разрешить приложению использовать «Микрофон». А если включить детектор движения, то камера будет фиксировать все перемещения в кадре. Используя функцию «Пересечение линии», пользователь сможет провести виртуальную линию в кадре, в случае пересечения которой система сама оповестит об этом хозяина. Примечательно, что при настройке параметров можно выставить направление движения: из зоны А в B, из B в A или туда-обратно.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы расширяем границы видеонаблюдения. Специально для тех, кто хочет контролировать происходящее до малейших деталей, «Ростелеком» дополнил мобильное приложение для «Видеонаблюдения» новыми функциями. Например, с опцией «Пересечение линии» вы можете больше не переживать за сохранность вашего участка: нарисовал виртуальную линию на телефоне, и можно спать спокойно. Всё просто!».

«Видеонаблюдение» – облачный сервис хранения видеоархивов, который позволяет просматривать онлайн-трансляции и записи в архиве из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Управлять услугой клиенты могут через веб-сервис или мобильное приложение на любом устройстве. Установка оборудования не требует специальных навыков или порчи стен: любой пользователь может легко развернуть систему самостоятельно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Композиции владимирского скульптора Ильи Шанина попали в цифровой Музей льда
Начальник владимирского операционного офиса МИНБ награжден медалью «За заслуги перед Владимирской областью»
Владимирец получил полтора года условно за несколько ударов ногой полицейскому
Александр Филиппенко покажет во Владимире моноспектакль «Один день Ивана Денисовича»
Меленковская прокуратура вышла на борьбу с борщевиком Сосновского
В Александрове прокуратура нашла в суши и роллах кишечную палочку
Корабль "Суздалец" стал участником ситуации в Керченском проливе
Под Меленками в аварию попал школьный автобус
У Князь-Владимирского кладбища появится попечительский совет
Драматург из Вязников получил национальную литературную премию
Гороховчанин едва не оторвал палец полицейскому
Во Владимирской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину, которому нужна помощь медиков
В Суздальском районе может появиться современная биатлонная трасса