Меленковская прокуратура вышла на борьбу с борщевиком Сосновского

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-27T11:08:11+03:00

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Борщевиком Сосновского идет в атаку. Прокуратура наносит ответный удар. Борщевик такая здоровенная штука (высотой больше двух метров), что его хорошо видно как раз сейчас, когда обычная трава уже завяла и пожухла.

Во время очередного рейда прокуратуры Меленковского района вместе с органами Росреестра специалисты обнаружили, что борщевиком зарастают земли села Дмитриевы Горы и деревни Большой Санчур на площади 4417 кв. м. Местные власти не принимают никаких мер против сорняка, на это в принципе не выделяются деньги.

Та же самая ситуация в муниципальном образовании Бутылицкое. Главам администраций и местным советам народных депутатах внесены прокурорские представления, то же самое сделано и в отношении руководителей меленковских предприятий, на чьих землях также бесконтрольно разрастается борщевик.

Проблема в том, что борщевик Сосновского неграмотный, читать не умеет, а борьба с ним очень сложная - этот сорняк практически неистребим.