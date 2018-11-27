В Александрове прокуратура нашла в суши и роллах кишечную палочку

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-27T10:35:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Александрова проверила вместе со специалистами Роспотребнадзона три городские сети кафе, которые готовили блюда японской кухни. Больше всего нарушений нашли в двух кафе сети «Бенто». Там обнаружены заготовки для блюд с истекшим сроком годности, часть продуктов хранилась на полу в грязных емкостях, не было дезинфицирующих средств, которые разрешено применять в организациях общественного питания, работники не проходили медосмотры. В общем, полная антисанитария. Пробы готовых суши и роллов показали, что в них содержится кишечная палочка.

Кухни кафе не были оборудованы вентиляцией, при том, что находились в жилых домах. На владельцев кафе заведены административные дела и их работа приостановлена.

Нарушения нашли и в кафе «СушиСет» и «СушиВок». Там отсутствовали необходимые бактерицидные лампы, в холодильниках было большое количество кулинарных заготовок с неполной маркировкой (в ряде случаев указывается лишь дата изготовления), овощи и мясо птицы обрабатывали в одних и тех же емкостях. Здесь также возбуждены административные дела.

Самое интересное, что, по сообщениям прокуратуры, после этого, как показали повторные рейды, все недостатки устранены.