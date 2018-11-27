2018-11-27T10:28:55+03:00
Происшествия

Корабль "Суздалец" стал участником ситуации в Керченском проливе

Малый противолодочный корабль - подшефный Владимирской области
Ольга МАКАРОВА
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Подшефный Владимирской области малый противолодочный корабль «Суздалец» стал участником ситуации в Керченском проливе. Как сообщает РИА "Нововости" , 25 ноября в Черном море произошло ЧП . Три судна ВМС Украины без предупреждения пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива, - сообщает информационное агенство со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.

Среди них был и малый противолодочный корабль «Суздалец", подшефный Владимисркогй области.

«Суздалец», как и еще три подшефных корабля — «Муромец», «Ковровец» и «Александровец», находится в составе Черноморского флота и на нем служал молодые люди из 33-го региона.

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