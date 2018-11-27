Под Меленками в аварию попал школьный автобус
Дети отделались ушибами и ссадинами
.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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27 ноября около 8 утра на дороге Бутылицы-Новое Николаевское Меленковского района в аварию попал школьный автобус. Водитель "ПАЗика" с детьми во время обгона врезался по касательной в грузовик с прицепом.
По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, во время аварии пострадали трое школьников, у них - ушибы и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.