Под Меленками в аварию попал школьный автобус

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-27T10:28:17+03:00

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27 ноября около 8 утра на дороге Бутылицы-Новое Николаевское Меленковского района в аварию попал школьный автобус. Водитель "ПАЗика" с детьми во время обгона врезался по касательной в грузовик с прицепом.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, во время аварии пострадали трое школьников, у них - ушибы и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась.