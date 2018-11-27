У Князь-Владимирского кладбища появится попечительский совет

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-27T10:08:59+03:00

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24 ноября на Князь-Владимирском кладбище прошел субботник. Как подчеркнул председатель владимирской Общественной палаты Федор Лавров, главная цель акции — проработать идею о создании попечительского совета, который взял бы на себя вопросы по сохранению исторического наследия мемориала.

В рамках выполнения муниципального задания за благоустройство городских кладбищ во Владимире отвечает МКУ «Благоустройство». По словам специалистов предприятия, Князь-Владимирский мемориал нуждается в особом подходе при проведении работ. На территорию некрополя невозможно доставить крупногабаритную спецтехнику, потому опиловка старых деревьев проводится вручную, а зачастую ее проведение и вовсе не возможно. Кроме того, многие захоронения давно заброшены и требуют реставрации, но данные работы не входят в перечень мероприятий по благоустройству.