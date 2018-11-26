Драматург из Вязников получил национальную литературную премию

СЕГОДНЯ 22:29 2018-11-26T22:29:07+03:00

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Вязниковец вышел в финал национальной литературной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, и стал победителем конкурса «Русское слово». В литературном состязании приняли участие поэты, драматурги и писатели из шестнадцати областей страны. Из четырехсот с лишним произведений жюри отобрало двадцать шесть, которые и вышли в финал. Среди них оказалась и монопьеса «Шлагбаум» вязниковца Николая Ермохина, ее признали победителем в номинации «Лучшая пьеса». Двадцатисемилетний автор, закончивший литературный институт имени Горького, с детства пишет стихи, а вот драматургией занимается только последние три года. В своем произведении, принесшим ему победу, он рассказал о мужчине, пытающемся начать жизнь заново после потери жены.