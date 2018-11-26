Гороховчанин едва не оторвал палец полицейскому

СЕГОДНЯ 20:59 2018-11-26T20:59:23+03:00

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В сентябре сотрудникам ГИБДД позвонил неизвестный и сообщил, что местный житель в пьяном гоняет на машине. Полицейские отыскали нарушителя, действительно управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, и попытались задержать его, однако гороховчанин, не желая платить штраф, нажал на газ и попытался уехать. Один из сотрудников ГИБДД попытался задержать автомобиль, вцепившись в него, но не сумел. Едва не лишившись пальца, который опасно вывернуло, он упал на асфальт, получив ушибы. Нарушителя все равно задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», дело передано в Гороховецкий районный суд.