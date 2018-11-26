2018-11-26T17:36:08+03:00
Происшествия

Во Владимирской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину, которому нужна помощь медиков

Его местонахождение неизвестно с 10 ноября
Ольга МАКАРОВА
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ориентировка "Лиза Алерт"ориентировка "Лиза Алерт"
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщает, что на территории 33-го региона ищут пропавшего мужчину - 61-летнего Захарова Петра Николаевича. Пропал он, по информации поиковиков, из города Кольчугино.

С 10 ноября его местонахождение неизвестно. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: бежевая куртка, синие джинсы, чёрная кепка, чёрные ботинки.

С собой у него был только рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по телефонам 88007005452 или 112.

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