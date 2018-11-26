Муромлянин украл чугунный бак из бани пенсионерки
Он сразу же его сдал в металлолом
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Возбуждено уголовное дело за кражу в отношении 20-летнего жителя Муромского района
Как сообщила пресс-служба УМВД, в середине ноября текущего года подозреваемый взломал замок в бане 79-летней старушки и вынес чугунный бак для нагрева воды. Бабушка обратилась в полицию.
Как рассказал полицейским задержанный, он уже успел сдать бак в пунт прием лома, а деньги потратил.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли 20-летний парень к аналогичным преступлениям.