2018-11-26T16:39:03+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области встретился с митрополитом римско-католической церкви Павлом Пецци

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
Сергей МОРКОВКИН
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26 ноября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с митрополитом римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве архиепископом Павлом Пецци. Он приехал во Владимир с пасторским визитом. В ходе беседы стороны обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

- Я люблю здесь бывать, - сказал Павел Пецци. - И несмотря на то, что владимирская католическая община невелика и насчитывает чуть более 200 человек, как мне кажется, она органично и созидательно вошла в ткань местного сообщества. С подачи руководства области на Владимирской земле ведётся конструктивный диалог с представителями различных конфессий.

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