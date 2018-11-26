2018-11-26T15:35:18+03:00
Общество

«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных для 37 тысяч отделений Почты России

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«Ростелеком» завершил создание единой корпоративной сети передачи данных Почты России, которая охватила 37 тысяч объектов почтовой связи. Это выделенная частная сеть (IP VPN) с возможностью высокоскоростного доступа в интернет. Сетевая инфраструктура, созданная «Ростелекомом» обеспечивает взаимодействие более чем 15 тысяч отделений Почта Банка с центрами обработки данных.

Оснащение 37 тысяч объектов Почты России стабильными современными каналами связи – это инфраструктурный фундамент. Он обеспечивает непрерывность работы ключевых почтовых сервисов, значительная часть которых уже переведена в цифровой формат. Это касается письменной корреспонденции и отправлений с товарными вложениями, а также логистики и финансовых услуг. В частности, в короткие сроки запущен сервис упрощенной выдачи отправлений с помощью простой электронной подписи, который позволяет обеспечить выдачу отправлений без предъявления паспорта и снизить время обслуживания клиентов.

Сергей Емельченков, заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и новым продуктам:

«Стабильная работа корпоративной сети – это основа современных цифровых сервисов Почты России. Реализация данного проекта позволит предприятию эффективно развиваться, повышая качество клиентского сервиса, решая широкий спектр социально значимых задач и расширяя перечень онлайн услуг для населения».

Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»:

«Построение сети передачи данных для Почты России стало одним из крупнейших проектов «Ростелекома» за последнее время. Реализация этого проекта – еще один шаг на пути создания цифровой экономики и повышения доступности цифровых услуг. Уверен, что использование защищенных каналов передачи данных и высокоскоростного доступа в интернет сделает сервисы Почты России еще более привлекательными для пользователей».

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