2018-11-26T15:30:45+03:00
Общество

Игорь Маковский: «Владимирская область может стать одной из пилотных, где будет реализован инновационный проект по развитию энергокомплекса с применением цифровых технологий»

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Во Владимире состоялась рабочая встреча губернатора региона Владимира Сипягина и генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игоря Маковского. В общении также приняли участие заместитель генерального директора «МРСК Центра и Приволжья» – директор филиала «Владимирэнерго» Роман Сорокин, врио первого заместителя главы региона по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Александр Байер и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Илья Потапов.

Губернатор отметил масштабную деятельность энергетиков владимирского филиала МРСК Центра и Приволжья по повышению надёжности функционирования распределительных электрических сетей во всех районах Владимирской области.

«Сейчас я ставлю амбициозную задачу для всех отраслей – вывести Владимирскую область на высокие экономические показатели. Именно поэтому и требования к специалистам в каждой сфере возрастают. Во главу угла ставлю профессионализм и способность работать в очень быстром темпе. Мы должны неустанно двигаться вперёд. В том числе в энергетическом комплексе, – уверен Владимир Сипягин. – Необходима модернизация электрических сетей и введение дополнительных мощностей – для потребностей и нужд бизнеса, инвесторов и, конечно, жителей нашей области».

В свою очередь, Игорь Маковский рассказал Губернатору о планах компании по развитию электросетевой инфраструктуры Владимирской области с применением цифровых технологий. «Модернизация повысит эффективность функционирования электросетевого комплекса, позволит снизить издержки и, как результат, вывести надёжность и качество электроснабжения потребителей региона на новый уровень. Владимирская область может стать одной из пилотных, где будет реализован этот инновационный проект», - отметил Игорь Маковский.

В завершение встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Владимирской области, улучшения инвестиционного климата в регионе, развития бизнеса, обеспечения комфорта и уюта для жителей региона.

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