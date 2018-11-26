2018-11-26T14:49:00+03:00
Спорт

Владимирцы завоевали семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике

В том числе, четыре золота
Алексей СУХОВ
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Спортсмены, представлявшие Владимирскую область на первенстве России по тяжелой атлетике среди девушек и юношей до 19 лет, завоевали по итогам соревнований четыре золотые и три бронзовые награды. Соревнования проходили с 19 по 25 ноября во дворце спорта владимирского спорткомплекса "Торпедо".

Награды присуждались за рывок, толчок и общий зачет. По результатам турнира владимирский тяжелоатлет Артур Бабаян, выступавший в весовой категории 94 кг, выиграл золотые медали во всех трех дисциплинах с большим отрывом от второго места. Евгений Адамов (весовая категория 62 кг) стал лучшим в толчке, взяв штангу весом 131 кг. У девушек Юлиана Опекунова (весовая категория 75 кг) выиграла три бронзовые медали в рывке, толчке и общем зачете. Ее результат 75 кг, 90 кг и 165 кг соответственно.

По итогам соревнований в общекомандном зачете сборная команда Владимирской области заняла пятое место среди юношей и пятое место среди девушек.

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