В Петушках загорелся тепловой коллектор, найден труп мужчины

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-26T14:38:31+03:00

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В 11.14 26 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре теплового коллектора в Петушках на ул. Прудной. На место сразу же выехали пожарные и ликвидировали огонь. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на месте было надено тело мужчины. Сейчас устанавливается, кто он и как оказался в коллекторе. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 человека и единица техники.