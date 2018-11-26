В Петушках загорелся тепловой коллектор, найден труп мужчины
Личность погибшего устанавливается
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 11.14 26 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре теплового коллектора в Петушках на ул. Прудной. На место сразу же выехали пожарные и ликвидировали огонь. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на месте было надено тело мужчины. Сейчас устанавливается, кто он и как оказался в коллекторе. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 человека и единица техники.